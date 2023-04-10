В России консоли Xbox остались без гарантийного обслуживания «Известия»: Microsoft остановила в России гарантийное обслуживание консолей Xbox

Фото: IMAGO/Vincent Isorex/Global Look Press

Компания Microsoft остановила гарантийное обслуживание всех консолей Xbox в России. Под ограничение попали даже те приставки, которые ввозились в страну официально, сообщают «Известия».

Гарантийное обслуживание консолей, в том числе ввезенных в РФ официально, более недоступно из-за текущей ситуации, — цитирует издание представителя технической поддержки Microsoft.

По его словам, владельцы консолей при их поломке могут обращаться в магазин, продавший товар. Такую же рекомендацию дали в Роспотребнадзоре. При этом продавцы приставок заявили о готовности ремонтировать консоли, если это потребуется.

Наличие проблем с гарантийным обслуживанием подтвердили в России и пользователи приставок, и ретейлеры. В публикации отмечается, что обладатели устройств могут также воспользоваться услугами так называемых серых сервисных центров. Правда, по мнению экспертов, качество ремонта в этом случает может быть сомнительным.

Ранее сообщалось, что компания Microsoft выплатит около $3 млн за урегулирование более чем 1,3 тысячи нарушений санкций США в отношении Кубы, Ирана, Сирии и России. Об этом говорится в документе Управления по контролю за иностранными активами американского Минфина. В ведомстве также отметили, что речь идет об экспорте услуг или ПО из США в вышеназванные государства.