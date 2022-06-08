В России не будут выходить журналы Elle, Elle Decoration, Elle Girl и Maxim

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Медиагруппа Shkulev Media Holding приостановила выпуск журналов Elle, Elle Decoration, Elle Girl и Maxim в России из-за недостатка рекламы, сообщил ТАСС президент компании Виктор Шкулев. В то же время их сайты продолжают активно работать и сохраняют ежедневную аудиторию, которая достигает миллиона человек.

Мы приостановили издание журналов Elle, Elle Decoration, Elle Girl и Maxim. Сегодня эти журналы невозможно издавать, потому что на рынке нет брендов, которые традиционно являются рекламными партнерами нашей медиагруппы, — пояснил Шкулев.

Он уточнил, что компания не потеряла право работать с брендами Elle, а выпуск бумажных версий журналов продолжится в случае возвращения международных брендов в Россию. Такие журналы медиагруппы, как Marie Claire и Psychologies, имеют более гибкую редакционную политику и продолжают издаваться в РФ, как и журналы российских брендов «Вокруг света» и «Антенна-Телесемь».

Ранее глава американского издательства Hearst Деби Чиричелла сообщила об отзыве лицензий у российских версий Esquire, Elle, Harper’s Bazaar, Cosmopolitan и Men’s Health, после чего главред российской версии Esquire Сергей Минаев заявил, что апрельский номер журнала станет последним.

Позднее стало известно, что бренды продолжат работу в локализованных российских версиях под новыми названиями. Так, команда Cosmopolitan и портала cosmo.ru запустят новый проект под названием VOICE, на свет также появится расширенная концепция Men's Health с названием Men Today, новая версия бренда «Домашний Очаг» получит название «Новый Очаг», а расширенная вселенная бренда «Популярная Механика» будет называться TechInsider. «Правила жизни» станут логическим продолжением бренда Esquire, а The Symbol станет новым проектом команды легендарного Harper’s Bazaar.