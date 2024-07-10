В Корпорации МСП рассказали о борьбе с мертвыми душами среди поставщиков Корпорация МСП: количество мертвых душ среди поставщиков оказалось зашкаливающим

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Никита Банцекин

Член правления Корпорации МСП Никита Банцекин рассказал о зашкаливающем количестве мертвых душ среди поставщиков. Теперь в списке остались только реально действующие и хорошо себя зарекомендовавшие компании, передает корреспондент NEWS.ru.

Пошли в прошлом году на решительное сокращение, потому что количество мертвых душ оказалось зашкаливающим. Теперь пять с хвостиком тысяч поставщиков — это реально действующие, это те компании, которые достаточно хорошо себя зарекомендовали. Это проверенные поставщики, — рассказал Банцекин.

Он отметил, что Корпорация МСП может надежно рекомендовать эти фирмы в качестве партнеров для крупных компаний. Корпорация также подготовила новую услугу для иностранных компаний. Теперь они смогут проверить потенциальных партнеров.

Скажем для наших китайских коллег, с которыми мы сейчас начинаем все более и более активно работать: проверить партнера иногда оказывается неразрешимой задачей. И вот тем, кому это понадобится, мы будем оказывать такую услугу, — отметил член правления Корпорации МСП.

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