Набиуллина назвала главные ограничения для развития экономики Набиуллина: у России нет доступа к инвестициям и технологиям

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Эльвира Набиуллина

Главными ограничениями для развития экономики России являются сложность доступа к технологиям и «длинным» инвестициям, сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на Финансовом конгрессе Банка России, передает ТАСС. Однако на первое место она поставила нехватку рабочей силы, добавив, что все эти проблемы взаимосвязаны.

Я бы выделила сейчас три типа ограничений, они взаимосвязаны. Это рабочая сила. [Кроме того], ситуация показывает нам, что мы экстенсивно расти дальше уже не можем, рост может быть только за счет производительности труда, а производительность труда — это технологии. <...> И для всего этого, конечно, нужны инвестиции, нужны долгосрочные источники финансирования инвестиций, — сообщила она.

По ее словам, в экономике и России, и мира происходят серьезные изменения. Если говорить о мире, то налицо фрагментация, а Россия перестраивается на новые рынки и новую логистику, резюмировала она.

Ранее Набиуллина заявила, что Центробанк РФ придерживается позиции по достижению инфляции в 4%. По ее словам, важно не только добиться этих показателей, но и поддерживать их. Однако слова Набиуллиной удивили некоторых участников форума. Председатель ЦБ на вопрос главы комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрея Макарова, хорошо ли она подумала, уверенно ответила, что она подумала хорошо.