Туротрасль России потеряет в 2020 году 600 млрд рублей из-за коронавируса

https://static.news.ru/photo/efe7e04a-1235-11eb-8eb0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Ущерб российской туротрасли из-за отсутствия иностранных туристов на фоне пандемии коронавируса составит в 2020 году 600 млрд рублей от ежегодного оборота отрасли в 3,7 трлн рублей. Об этом 19 октября сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова.

С учётом того, что у нас международные туристические потоки восстанавливаются очень медленно в связи с эпидемиологической ситуацией <...> прогноз, что 600 млрд рублей по итогам 2020 года составят потери по въездным потокам, — рассказала глава ведомства в интервью телеканалу РБК.

По её словам, окончательные цифры станут известны ближе к концу года. Многое будет зависеть от того, как дальше в России будут закрываться границы.

Ранее Общенациональный союз индустрии гостеприимства (ОСИГ) обратился к президенту Владимиру Путину с просьбой расширить перечень грантовых направлений. Члены ОСИГ предлагают включить в него направление по поддержке и развитию внутреннего и въездного туризма. По мнению экспертов, прямая поддержка туротрасли со стороны фонда президентских грантов позволит значительно увеличить количество некоммерческих организаций, участвующих в грантовых конкурсах, а также расширить охват количества и сферы услуг благополучателей социальных проектов.

В новое грантовое направление предлагают включить проекты по развитию экологического, детского, молодёжного, сельского, событийного, этнокультурного (этнического), активного, научного, промышленного, образовательного видов туризма, а также проекты по развитию автомототуризма, кемпингов, глэмпингов, программ по социальной и правовой поддержке, цифровым инновациям, развитию кадровой и профобразовательной деятельности, маркетинговым исследованиям.

Как считают авторы обращения, введение грантового направления по поддержке и развитию внутреннего и въездного туризма послужит созданию новых инновационных, интерактивных проектов по развитию исторического и культурно-познавательного туризма, что сделает туристические объекты привлекательными, а путешествия по стране более доступными.

Особое внимание представители туротрасли обращают на необходимость грантовой поддержки событийных мероприятий в индустрии гостеприимства, а также формирования регулярных грантовых программ от Ростуризма.

16 октября закончился приём заявок на предоставление грантов президента Российской Федерации в 2021 году. В этот раз на рассмотрение подано 10 063 проекта, писал NEWS.ru.