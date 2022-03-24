Тинькофф Банк отреагировал на введение нового пакета санкций

Представители Тинькофф Банка отреагировали на введение нового пакета санкций со стороны Великобритании. Сотрудники компании подчеркнули, что санкции направлены на бизнесмена Олега Тинькова как частное лицо. По этой причине в Тинькоффе отметили, что ему не принадлежит контрольный пакет акций Группы Тинькофф и Банка Тинькофф, а следовательно, введённые ограничения не оказывают давления на работу банка, рассказали News.ru в пресс-службе Тинькофф Банка.

Санкции затрагивают господина Тинькова как частное лицо. Господин Тиньков давно не является контролирующим акционером Группы Тинькофф или Банка Тинькофф, не является лицом, принимающим решения или оказывающим существенное влияние на компании Группы. Данные санкции не оказывают влияния на деятельность Группы Тинькофф и Тинькофф Банка, — проинформировали в пресс-службе.

Отметим, что представители Альфа-Банк сообщили о продолжении работы карт Visa, Mastercard и Мир в России вопреки новому санкционному пакету Великобритании. По словам сотрудников банка, единственное ограничение, коснувшееся работы карт, связано с приостановкой расётов контрагентов из Британии.

Ранее Великобритания расширила санкционный список против России в связи с событиями на Украине. Под санкции попали ещё 59 физических лиц и организаций РФ, включая Газпромбанк, Россельхозбанк, Альфа-банк, «Совкомфлот», «Русгидро», РЖД и главу Тинькофф Банка Олега Тинькова.