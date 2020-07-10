Строительство социально значимых сельхозобъектов могут поддержать

https://static.news.ru/photo/c7484c96-c2b8-11ea-9602-fa163e074e61_660.jpg Фото: Serhii Hudak/Global Look Press

Депутаты Госдумы предложили внедрить в России программу поддержки строительства социально значимых объектов сельхозназначения с субсидированием из бюджета не менее 50% от их стоимости.

Большая часть России находится в зоне рискованного земледелия. Нельзя полностью закрыть потребности в сельхозпродукции жителей Урала, Сибири, Дальнего Востока за счёт зоны Черноземья, — цитирует «Парламентская газета» руководителя рабочей группы по мерам поддержки малого и среднего бизнеса в сфере сельского хозяйства Михаила Щапова.

По словам депутата, если не помогать аграриям, то жители северных и восточных территорий РФ могут столкнуться с «опережающим ростом цен на продукты». В числе прочих мер парламентарии предложили субсидировать малым и средним сельхозпредприятиям и сельхозкооперативам приобретение, строительство и капремонт хранилищ и цехов по переработке продукции. Предлагается также дать регионам право поддерживать овощеводство защищённого грунта, повысить региональные налоговые возможности по поддержке малого и среднего аграрного предпринимательства через снижение дифференцированных ставок. Кроме того, предусмотрена возможность привлекать к аграрным кампаниям студентов и выпускников, по аналогии с программой «Земский доктор».

Рабочая группа направила этот пакет мер в комиссию Госдумы по поддержке МСП для последующей передачи в правительство РФ.

Как писал NEWS.ru, аграрии смогут пролонгировать действующие кредиты для строительства тепличных комплексов на срок до 12 лет. Проект соответствующего постановления готовится к принятию в правительстве. В постановлении говорится, что после 1 июля заёмщики смогут заключать соглашения о продлении срока кредитования по займам, заключённым до 2017 года, на строительство, реконструкцию, модернизацию тепличных комплексов по производству плодоовощной продукции. При этом срок кредитования с учётом такого продления не должен превысить 12 лет. Пандемия выявила ряд проблем в продовольственных категориях, зависимых от импорта. Так, из-за снижения китайских поставок на Дальнем Востоке произошёл скачок цен на огурцы и помидоры. Ситуацию удалось быстро стабилизировать за счёт изменения логистики внутренних поставщиков и открытия пути для транспорта азиатских партнёров, однако, по мнению вице-премьера Виктории Абрамченко, нужно применять такие меры поддержки, которые в дальнейшем позволят сократить подобную зависимость.