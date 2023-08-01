Стало известно, сколько заработали российские миллиардеры в 2023 году Bloomberg: богатейшие люди России заработали $32 млрд с начала 2023 года

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вагит Алекперов

Богатейшие бизнесмены России с начала 2023 года заработали еще $32 млрд, о чем свидетельствует статистика агентства Bloomberg. Лидером по доходам стал основатель компании «ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов. Его капитал увеличился на $5,9 млрд, достигнув отметки в $21,3 млрд.

На втором месте по объемам прибыли с начала года оказался глава совета директоров Новолипецкого металлургического комбината Владимир Лисин. Он заработал $4,98 млрд. Сейчас его состояние оценивается в $24,8 млрд.

При этом глава «Норникеля» Владимир Потанин увеличил капитал только на $1,23 млрд. Несмотря на это, он остается самым богатым россиянином. Его состояние Bloomberg оценивает в $29,8 млрд.

В то же время наибольшие убытки среди российских бизнесменов понес член Совфеда от Дагестана Сулейман Керимов. Его капитал сократился на $525 млн. Роман Абрамович потерял с начала года $308 млн.

Ранее эксперт Станислав Роженьков заявлял, что в ближайшие годы самыми прибыльными сферами предпринимательства в России станут производство продуктов питания, энергетика, логистика и транспорт. Также он обратил внимание на рост популярности образовательных платформ, которые привлекли к себе внимание во время пандемии COVID-19.