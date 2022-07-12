Стали известны сроки открытия российских магазинов Zara и Massimo Dutti «Известия»: магазины Zara и Massimo Dutti могут не открыться до 2023 года

Фото: CÃ�Zaro De Luca/Keystone Press Agency/Global Look Press

Компания Inditex (бренды Zara, Massimo Dutti и другие) попросила собственников ТЦ продлить договоры аренды на специальных условиях до конца года, а в некоторых случаях — до 1 марта 2023 года, рассказал «Известиям» брокер торговой недвижимости, знакомый с ходом переговоров. По его данным, компания не может оперативно решить, каким образом ей следует возобновить работу в России.

Эксперт уточнил, что Inditex намерена продлить аренду в торговых сетях на нынешних специальных условиях с минимальной оплатой площадей в условиях простоя. в части случаев компания намерена пролонгировать договоры до конца года, в других случаях речь идет о 1 марта 2023 года. По его мнению, компания предполагает, что переговорный процесс по возвращению к работе может затянуться, хотя новые логистические маршруты уже настроены.

Между тем вице-президент Союза торговых центров Павел Люлин заявил, что собственники торговых центров еще не получали предложения компании о пролонгации договоров, а сами специальные условия действуют до 31 августа. Он подтвердил, что ритейлер не заинтересован в потере доли на российском рынке, однако понимания о том, как вернуться, у него пока нет.

Ранее заместитель главы Минпромторга Виктор Евтухов сообщил, что Inditex пока что не объявила об окончательном уходе из России. По его словам, в РФ надеются на то, что магазины Inditex возобновят работу.