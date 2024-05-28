Ситуация с платежами из России в Турции может измениться «Известия»: банки Турции с июня расширят прием платежей из России

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Банки Турции обещают расширить в июне прием платежей из России, рассказали коммерческий директор компании «Импая Рус» Алексей Разумовский и другие участники рынка. По их данным, которые приводят «Известия», турецкая сторона пополнит «зеленый список» рядом категорий товаров.

Уточняется, что неформально решение было принято еще в мае, однако возобновления трансакций пока не наблюдается. Гендиректор АО «Первая группа» Алексей Порошин добавил, что есть серьезное оживление в общении с турецкими контрагентами.

Так, ожидается, что проводить платежи напрямую можно будет в случае с товарами народного потребления, электроникой, продукцией автомобильного и машиностроительного сегмента. До этого список пополнили продовольственные товары, медикаменты, сельхозпродукция, текстиль, платежи в области туризма и образования.

Проблемы в части трансграничных расчетов с Турцией наблюдаются с начала года. Они обусловлены указом президента США Джо Байдена о санкциях против иностранных финорганизаций за обслуживание лиц, попавших под антироссийские ограничения.

Ранее министр финансов России Антон Силуанов заявил, что в Узбекистане есть проблемы с расчетами картой «Мир». По его словам, проблема обусловлена санкциями, что создает определенные риски для банков в республике.