Сайт обещавшей начать распродажу IKEA перестал работать

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сайт ретейлера IKEA перестал работать из-за большой нагрузки на сервис. 5 июля магазин объявил о старте распродажи складских остатков для обычных покупателей, однако после нескольких часов работы «не выдержал».

Наш сайт сейчас испытывает большую нагрузку, вы находитесь на странице ожидания. Мы вернём вас на IKEA.ru, как только это будет возможно, — говорится на официальной странице ритейлера.

Накануне IKEA признала, что не может принимать заказы на сайте через «корзину» из-за неполадок. Ритейлер сообщил, что пытается решить проблему. Уточнялось, что уже принятые заказы компания обрабатывала вручную.

Жительница Санкт-Петербурга раскритиковала IKEA из-за технических неполадок, которые начались с самого старта «сейла». По ее словам, распродажа была одновременно и вежливым, и жадным ходом, поскольку «можно было уйти «по-английски».