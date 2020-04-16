РЖД может оставить часть сотрудников на удалёнке после пандемии

https://static.news.ru/photo/2986f0f4-7fae-11ea-a081-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Руководство Российских железных дорог рассматривает возможность перевода части сотрудников на постоянную удалённую работу после завершения режима самоизоляции.

На данный момент в РЖД удалённо трудятся 97 тысяч человек, в частности, более половины тех специалистов, чей функционал связан с работой на компьютере. Таким образом, если кто-то из работающих на своём обычном месте заразится и весь его коллектив отправится на карантин, на замену можно будет вызвать из дома здоровых сотрудников, пишет «Гудок».

Считаю, что после нормализации обстановки будет целесообразно по решению руководителей подразделений сохранить для части сотрудников возможность работать удалённо, конечно, при условии соблюдения технологии производственных процессов, — рассказал заместитель генерального директора холдинга Дмитрий Шаханов.

Как сообщал NEWS.ru ранее, в настоящее время примерно 7,5% работающих граждан России трудятся в удалённой форме. Об этом 15 апреля на совещании президента страны с членами правительства сообщил глава Министерства труда и социальной защиты РФ Антон Котяков. По словам руководителя ведомства, результаты мониторинга по стране показывают, что всё больше российских предприятий стали активно использовать возможности удалённой занятости сотрудников.