Российское подразделение H&M обвинили в неуплате пошлин на 3 млрд рублей

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Федеральная таможенная служба (ФТС) России возбудила уголовное дело в отношении российского подразделения компании H&M, занимающейся продажей одежды.

Дело завели ещё в декабре 2020 года, сообщает Bloomberg со ссылкой на документы. ФТС считает, что филиал H&M не включил в декларацию за период с 2016 по 2019 год часть лицензионных сборов, предназначавшихся шведской материнской фирме.

Источник, близкий к ситуации, рассказал агентству, что компания H&M в 2019 году использовала 3,1 млрд рублей, чтобы покрыть недостаток, выявленный при аудите. Теперь российскому филиалу грозит штраф, превышающий эту сумму вдвое, а руководители подразделения могут отправиться за решётку.

Головная компания подтвердила начало расследования, не предоставив деталей.

В России насчитывается 155 магазинов сети H&M. В 2020 году объём продаж в них составил 55,1 млрд рублей ($745 млн). РФ для компании является седьмым по величине рынком в мире.

Как сообщал NEWS.ru, ранее власти Испании экстрадировали в РФ совладельца предприятия по продаже скутеров и снегоходов. Его обвиняют в уклонении от уплаты налогов. Ущерб от действий бизнесмена оценивается в 3 млрд рублей.