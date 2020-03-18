https://static.news.ru/photo/5ef983d8-68b0-11ea-9b25-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

«Ситимобил» предоставил своим водителям возможность бесплатно продезинфицировать автомобиль, а «Яндекс.Такси» бесплатно раздаёт шофёрам антисептики.

В «Ситимобил» пояснили, что с 18 марта начинают работать первые стационарные пункты дезинфекции, машину можно обработать ежедневно с 10:00 до 18:00, в дальнейшем, возможно, услуга будет предоставляться круглосуточно, передаёт РИА Новости.

«Яндекс.Такси» организовал в аэропорту Шереметьево пункты, где водители могут измерить температуру и взять маски и дезинфицирующие средства. На данный момент повышения температуры у проверившихся не было зафиксировано. В дальнейшем пройти самодиагностику можно будет на 40 точках телемедицинского контроля в столице, их отметят на карте в мобильном приложении.

Сервис напомнил пассажирам, что для снижения риска инфицирования в машине, расплачиваться за поездку лучше через привязанную к приложению карту, а не наличными.

Как писал NEWS.ru ранее, все водители такси должны проветривать салоны своих автомобилей, проводить дезинфекцию и использовать антисептики. Такое требование к перевозчикам и агрегаторам выдвинули власти Московской области. Предприятиям направлены соответствующие рекомендации, сообщили в пресс-службе регионального Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.