https://static.news.ru/photo/c8e1a75a-66ab-11ea-a1a8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Все водители такси должны проветривать салоны своих автомобилей, проводить дезинфекцию и использовать антисептики. Такое требование к перевозчикам и агрегаторам выдвинули власти Московской области.

Предприятиям направлены соответствующие рекомендации, сообщили в пресс-службе регионального Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры. Там уточнили, что с 11 марта в Подмосковье проводятся проверки такси на наличие дезинфицирующих средств в салонах машин.

Моющие средства не обязательно должны быть на виду. Однако пассажир вправе попросить водителя их показать.

При несоблюдении правил дезинфекции можно уведомить об этом службу такси, а также обратиться для проверки в областной Минтранс или на интернет-портал «Добродел». При этом необходимо обязательно указать номер машины. Нарушителей грозятся отключать от служб заказов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьёв ввёл в регионе режим повышенной готовности. Отменены массовые мероприятия с числом участников более пяти тысяч человек. В школах и детских садах региона ввели режим свободного посещения. Как писал NEWS.ru, Воробьёв пообещал регулярно информировать жителей региона о ситуации с коронавирусом.