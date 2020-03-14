https://static.news.ru/photo/4f4ca6cc-66a3-11ea-b8dd-fa163e074e61_660.jpg Андрей Воробьёв Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв заявил, что будет регулярно информировать жителей области о ситуации с коронавирусом, и призвал их отнестись к проблеме серьёзно.

Он отметил, что болезнь проявляется не сразу, носитель инфекции может заразить окружающих, сам того не подозревая.

Поэтому карантин — обязательно. Мы сделали так, что больничный будет оплачен, — цитирует главу области телеканал «360».

Губернатор также обратился к работодателям и порекомендовал им по возможности организовать работу сотрудников дистанционно. По словам Воробьёва, современные технологии делают это возможным во многих случаях.

Глава Подмосковья добавил, что в настоящее время в области зафиксировано пять случаев коронавируса и ещё 10 жителям поставлен предварительный диагноз. Он сделал акцент на том, что основную угрозу сейчас представляют те, кто возвращается из европейских стран. Воробьёв призвал этих людей соблюдать карантин и не подвергать опасности окружающих.

Согласно последним данным, всего на территории России зафиксировано 59 случаев коронавируса. Шестеро заболевших вылечились. В мире число заразившихся превышает 156 тысяч человек. Более 75 тысяч выздоровели, 5,8 тысячи человек скончались.

Ранее NEWS.ru писал, что в школах Подмосковья из-за угрозы распространения коронавируса ввели дополнительные меры профилактики. Учащимся каждое утро измеряют температуру на входе. Детей, у которых она окажется повышенной, будут изолировать от остальных, а затем передавать родителям для лечения дома.