https://static.news.ru/photo/67e02f12-6462-11ea-95d0-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

После выявления в Подмосковье двух случаев заражения коронавирусом власти области ввели новые меры профилактики в школах.

Как рассказала министр образования Подмосковья Ирина Каклюгина, теперь каждое утро на входе в школу учащихся будут проверять на повышенную температуру. Так называемые утренние фильтры направлены не только на выявление возможного заражения коронавирусом, но и на профилактику ОРВИ.

Тех детей, у которых обнаружится температура, будут изолировать от окружающих и вызывать в школу родителей, чтобы забрали ребёнка домой лечиться.

У нас непростая ситуация в мире, но Минздрав ситуацию держит. Главное — без паники, но делать вид, что ничего не происходит, мы не можем, — цитирует министра телеканал «360».

По словам Каклюгиной, сейчас действительно небольшой подъём в целом по заболеваемости, не надо пугать друг друга, но «тем не менее профилактика важна».

Как писал NEWS.ru, накануне в Подмосковье выявили два случая заболевания коронавирусом, больные — граждане России, недавно прибывшие из Италии. Всех контактировавших с ними отправили на карантин. Всего, по последним данным в стране зафиксировано 28 случаев заражения.