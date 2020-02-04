https://static.news.ru/photo/fdcbe61e-46d1-11ea-94c1-fa163e074e61_660.jpg Фото: geralt /pixabay.com

Состояние миллиардеров из России сократилось по сравнению с данными за декабрь 2019 года. Об этом сообщил портал Lenta.ru со ссылкой на рейтинг Bloomberg Billionaires Index (BBI).

По данным рейтинга, российские миллиардеры потеряли с декабря 2019 года по январь 2020 года около $7,77 млрд.

Из российских миллиардеров январь стал успешным для владельца «Норникеля» Владимира Потанина (плюс $1,44 млрд), который с $29,5 млрд остался богатейшим россиянином. Также на $600 млн, до $22,9 млрд, выросло состояние совладельца «Лукойла» Вагита Алекперова, — сообщается на сайте.

Отмечается, что совладелец «Новатэка» Леонид Михельсон за месяц потерял более $2 млрд, а бенефициар НЛМК Владимир Лисин $867 млн.

В рейтинг 500 богатейших людей мира входят 23 российских предпринимателя.

Ранее NEWS.ru писал о том, что сын миллиардера и совладельца «Альфа-групп» Михаила Фридмана Александр самостоятельно зарабатывает себе на жизнь. Он живёт на съёмной квартире и ездит на работу на метро.