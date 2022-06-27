Российские фермеры прекратили сдавать скот на убой из-за падения цен «Коммерсант»: российские фермеры не сдают скот на убой из-за низких закупочных цен

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские фермеры стали отказываться сдавать скот на убой из-за низкой закупочной цены, предлагаемой мясокомбинатами, пишет «Коммерсант». Это связано с появлением на российском рынке дешевой импортной говядины: только за последнюю неделю закупочная цена на российское мясо упала на 15% и снижается третий месяц.

Как пояснил руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин, укрепление рубля существенно повысило рентабельность импорта, поэтому его поставки могут в дальнейшем вырасти. В то же время сейчас цена на российский скот выше и мясокомбинаты не могут продать продукцию с прибылью. По его словам, одним из решений ситуации может быть отмена беспошлинной квоты на ввоз в страну говядины и переход на плоскую пошлину.

Некоторые фермерские хозяйства отказываются продавать скот мясопереработчикам, рассчитывая на дальнейший рост цен, говорит представитель одного из крупных производителей говядины ГК «Заречное». Из-за возросшей стоимости российского скота некоторые мясопереработчики даже несли убытки, что вынудило их переориентироваться на более дешевую импортную говядину, что в дальнейшем может вынудить фермеров отказываться от выращивания крупного рогатого скота.

Ранее генеральный директор Национального союза производителей говядины РФ Роман Костюк заявил, что ожидает сокращения производства говядины в стране в ближайшие годы: мясо вывозят на экспорт, а импорта становится всё меньше. Кроме того, из-за снижения покупательной способности населения и роста производства дешёвой свинины и птицы это мясо замещает говядину, по которой Россия больше чем на 20% зависит от импорта из Уругвая, Бразилии и Парагвая.