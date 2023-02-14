Российская сеть продаж техники «Связной» обанкротилась

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

ООО «Сеть Связной» намерено обратиться в Арбитражный суд Москвы с заявлением о собственном банкротстве, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные Федресурса. В январе о намерении инициировать банкротство ритейлера сообщило АО «Торгово-выставочный комплекс «Авиапарк», а в октябре 2022 года — Совкомбанк.

Среди кредиторов ритейлера в сообщении указаны Совкомбанк, Альфа-банк, ООО «Мерлион», ООО «РБ Факторинг», «Вымпелком».

В 2022 году к «Связному» было подано несколько крупных исков. Так, в январе 2023 года суд решил взыскать со «Связного» в пользу дистрибьютора «Мерлион» задолженность по договорам поставки в размере пяти млрд рублей (с учетом неустойки в 598 млн рублей). В декабре 2022 года суд удовлетворил иск «Вымпелкома» о взыскании со «Связного» 839 млн рублей. В июле Альфа-банк подал иски о взыскании шести млрд рублей из-за просрочки по погашению задолженности. В июне иск к «Связному» на 2,5 млрд рублей подал Совкомбанк. Однако впоследствии производство по этим двум искам было прекращено.

Ранее РБК писал, что оператор связи «МегаФон» продал свою долю в «Связном». По словам гендиректора компании Хачатура Помбухчана, решение связано с тем, что торговая сеть не имеет никакого отношения к телекоммуникационному рынку, а фокус на эту компанию отнимает время и ресурсы оператора.