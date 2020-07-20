Роспотребнадзор подготовил новые правила работы кафе

https://static.news.ru/photo/a3ef6206-c9ad-11ea-9e83-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Правила работы заведений общественного питания разработали в Роспотребнадзоре. Документ должен заменить подзаконные акты, которые будут отменены в рамках «регуляторной гильотины».

Размещённые на портале проектов нормативных правовых актов правила регулируют отношения между компанией и потребителем. Представитель надзорного ведомства рассказал журналистам РБК, что они не содержат нововведений и просто уточняют нормы, исходя из изменившегося законодательства.

В пояснительной записке говорится, что документ дополнили требованиями, соответствующими современному технологическому развитию сферы. Например, авторы учли практику оформления продувательного заказа в интернете.

Кроме того, правила запрещают заведению оказывать дополнительные услуги за плату без согласия клиента. Также нельзя будет вносить в счёт расходы, которые не относятся к указанной в меню стоимости продукта — речь идёт о комиссиях, чаевых и доплатах.

Президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров считает, что документ дублирует уже имеющиеся в других правовых актах требования. При этом дополнительные правила создают основания для внеплановых проверок надзорными органами. Он отметил, что новые правила не обсуждались с профессиональным сообществом.

Как писал NEWS.ru, президент России Владимир Путин отметил, что изменение системы контрольно-надзорной деятельности, так называемой регуляторной гильотины, необходимо, но здесь нужен грамотный подход.