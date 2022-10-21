Reuters: Россия сможет обойти потолок цен на нефть Reuters: России хватит танкеров для обхода потолка цен на нефть от стран «Большой семерки»

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Потолок цен на российскую нефть от стран «Большой семерки» (G7) оказался почти бесполезным, передает Reuters со ссылкой на источники. Издание поясняет, что у РФ достаточно танкеров, чтобы отгружать большую часть своих углеводородов за пределы досягаемости нового ценового лимита.

В России достаточное количество танкеров, чтобы отгружать большую часть своей нефти за пределы досягаемости нового ценового предела G7, — говорится в статье.

Ранее вице-премьер России Александр Новак сообщил, что Россия не будет поставлять нефть странам, которые ввели на этот ресурс потолок цен, независимо от его уровня. По его словам, установление лимита является по сути переходом на госплан в рамках мировой экономики.

Эксперт Финансового университета при правительстве России, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков заявил NEWS.ru, что будущая цена нефти на мировом рынке будет зависеть от того, найдутся ли страны, которые захотят покупать сырье только по потолку цены, а также от решимости России отказаться поставлять углеводороды таким государствам. По его словам, Россия пытается «качнуть чашу весов» на свою сторону.