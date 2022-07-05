Потанин согласился на переговоры по слиянию «Норникеля» и РУСАЛа

Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

Владимир Потанин

«Норильский никель» согласился вернуться к идее слияния с компанией РУСАЛ, сообщил в интервью РБК президент и крупнейший акционер «Норникеля» Владимир Потанин. По его словам, слияние компаний позволяет создать «национального чемпиона» по части «зеленой повестки».

[Я] направил письмо, в котором подтвердил наше согласие на начало обсуждения процесса слияния, — заявил бизнесмен.



По его словам, обе компании предпринимают большие усилия в развитии «зеленой экономики» и одновременно намерены приобрести дополнительную санкционную устойчивость. Кроме того, новая объединенная компания сможет получать государственную поддержку для своих проектов в России.

Ранее Потанин заявил, что «Норильский никель» нацелится на использование альтернативных источников энергии после утечки нефтепродуктов с ТЭЦ в мае 2020 года, которая стала причиной экологической катастрофы в Арктике. Бизнесмен не уточнил, какие альтернативные источники энергии имел в виду, но отметил, что востребованность «зелёной» энергии повысилась после катастрофы на норильской ТЭЦ-3, более 20 тысяч тонн дизельного топлива для которой оказались в почве и северных реках. По словам Потанина, после происшествия компания в 2,5 раза увеличила расходы на обеспечение безопасности промышленных объектов.