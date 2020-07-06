Поставщик труб для «Газпрома» может стать инвестором ЧТПЗ

https://static.news.ru/photo/46f0c8d8-c034-11ea-a4d0-fa163e074e61_660.jpg Фото: z-t-z.ru

Загорский трубный завод (ЗТЗ) — основной поставщик труб для «Газпрома» — может стать инвестором Челябинского трубопрокатного завода (ЧТПЗ). В настоящее время ЧТПЗ ведут переговоры о продаже актива.

Об этом сообщает РБК со ссылкой близкий к переговорам источник. Также переговоры подтвердил источник в самом ЧТПЗ.

Оба источника отметили, что сделку может профинансировать Газпромбанк, однако уверенности в том, что сделка состоится пока нет — стороны не могут договориться о цене.

О поисках инвесторов сообщалось уже неоднократно. В 2011 году основной собственник ЧТПЗ Андрей Комаров дважды пытался провести вторичное размещение акций ЧТПЗ на бирже в Москве и Лондоне. В том же году он обсуждал продажу 25% акций группы французскому производителю труб Vallourec, однако сделка не состоялась из-за цены — французам было предложено $400 млн

В 2012 году зампред правления ВТБ Юрий Соловьёв предлагал Комарову отдать все акции банку в обмен на согласие Банка Москвы на реструктуризацию.

Как сообщает РБК, сейчас Комаров намерен продать трубный бизнес для работы над проектами по добыче драгоценных металлов.

ЗТЗ является конкурентом ЧТПЗ, завод получает более 90% выручки от заказов «Газпрома».

Как ранее писал NEWS.ru, «Газпром» рассчитывает увеличить поставки газа в Китай на 6 млрд куб. м — до 44 млрд куб. м в год. Сейчас идут соответствующие переговоры, сообщил председатель правления монополии Алексей Миллер.