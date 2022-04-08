Plaza Deportiva: Абрамович готовится купить испанский клуб «Валенсия»

Российский предприниматель Роман Абрамович попытается купить испанский футбольный клуб «Валенсия» после того, как будет продан английский «Челси», сообщает издание Plaza Deportiva. Ранее стало известно, что владелец «Валенсии» Питер Лим выставил клуб на продажу. «Летучие мыши» испытывают серьёзные финансовые трудности.

Бывший вице-президент футбольного клуба Мигель Сорио заявлял, что он купит клуб к концу апреля. Однако сейчас он утверждает, что одним из главных кандидатов на покупку «Валенсии» является Абрамович.

Сорио упрекнул Лима в том, что тот пытается продать «летучих мышей» российскому бизнесмену, а также в утечке информации в СМИ.

Фанаты испанского клуба на протяжении последних сезонов устраивали открытые акции протеста против Лима, обвиняя руководство клуба в том, что оно лишает команду активов из-за скорой продажи. Болельщики обеспокоены тем, что финансовые проблемы превратили «Валенсию» в «середняка» испанского чемпионата.

Ранее издание D-Smart Spor сообщило, что Абрамович стал новым владельцем турецкого футбольного клуба «Гёзтепе». Однако в тот же день представитель российского бизнесмена в разговоре с NEWS.ru опровергла информацию о покупке турецкого клуба.