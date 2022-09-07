Отечественные лайнеры полностью заменят ушедшие из России Boeing и Airbus Глава «Ростеха»: отечественные лайнеры заменят собой ушедшие из России Boeing и Airbus

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пассажирский самолет МС-21-300

Глава ПАО «Аэрофлот» Сергей Александровский и генеральный директор ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация» (входит в «Ростех») Юрий Слюсарь подписали соглашение о приобретении 339 воздушных судов отечественного производства, сообщает пресс-служба «Аэрофлота». Генеральный директор «Аэрофлота» Сергей Александровский отметил, что пассажирские лайнеры отечественного производства заменят ушедшие с российского рынка Boeing и Airbus, которые вряд ли когда-нибудь еще будут поставляться в Россию.

В гражданской авиации грядут исторические изменения. На смену самолётам Boeing и Airbus, которые вряд ли когда-нибудь ещё будут поставляться в Россию, придут пассажирские лайнеры отечественного производства. Из 339 самолётов почти 300 — это машины новых поколений МС-21 и «Суперджет». <...> Все самолёты будут поставлены в импортзамещённом виде — с бортовыми системами и агрегатами российского производства, — сообщил Александровский.

Предполагается, что подписание первых контрактов на поставку самолетов в 2023-2025 годах планируется до конца 2022 года. Подписание соглашения о сотрудничестве «Ростеха» и «Аэрофлота» состоялось 7 сентября во время Восточного экономического форума.

Ранее Президент России Владимир в ходе выступления на ВЭФ заявил, что сферу российской гражданской авиации ожидает «системное перевооружение» и переход на самолеты отечественного производства. По словам российского главы, авиакомпании РФ создали крупнейший пакет заказов, в который входят около 500 магистральных самолетов, произведенных в России.