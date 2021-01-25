Основатели Google, Facebook и Amazon заработали за неделю $31 млрд

https://static.news.ru/photo/4385fab2-5e5c-11eb-9af6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nasir Kachroo/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Состояние акционеров технологических компаний выросло на фоне новостей об окончании президентских полномочий Дональда Трампа. По итогам последних семи дней состояние основателей Amazon, Google и Facebook увеличилось почти на $31 млрд.

Акции Amazon выросли за неделю почти на 6,1%, что увеличило состояние генерального директора компании Джеффа Безоса на $10 млрд и теперь насчитывает $191,5 млрд. По версии Forbes, Безос таким образом оторвался в списке богатейших людей планеты от главы Tesla Илона Маска ($183,2).

Генеральный директор Facebook Марк Цукерберг также заработал за последнюю неделю $7,9 млрд, его состояние оценивается в $100,4 млрд. Акции интернет-площадки прибавили 9,2% за последние пять дней. Акции владеющей Google компании Aplhabet также выросли на 9,5%, что принесло основателям поисковика Ларри Пейджу и Сергею Брину 6,6 млрд и 6,3 млрд соответственно.

Как сообщал NEWS.ru, глава компаний SpaceX и Tesla продержался на верхней строчке рейтинга богатейших людей планеты только пять дней. 12 января он за день потерял $13,5 млрд и уступил лидерство генеральному директору Amazon Джеффу Безосу.