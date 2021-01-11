Илон Маск на пятый день покинул вершину рейтинга богачей Forbes

Только пять дней продержался на верхней строчке рейтинга богатейших людей планеты американский бизнесмен Илон Маск. Глава компаний SpaceX и Tesla за день потерял $13,5 млрд и теперь у него «только» $176,2 млрд.
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Состояние Маска уменьшилось после того, как 11 января сразу на 7,8%, до $811,19, подешевели акции Tesla. Третьим богачом на планете остаётся президент Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно. У него $154,6 млрд.
Ранее NEWS.ru сообщал, что 7 января Маск стал богатейшим человеком мира. Об этом сообщил CNBC. Состояние американского бизнесмена тогда увеличилось до $185 млрд. Увеличение капитала было связано с резким ростом акций корпорации Tesla. Маск на эту новость отреагировал в Twitter, написав «как странно».