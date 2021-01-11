Илон Маск на пятый день покинул вершину рейтинга богачей Forbes

https://static.news.ru/photo/c9029ba2-54a0-11eb-905b-fa163e074e61_660.jpg Илон Маск Фото: Javier Rojas/Keystone Press Agency/Global Look Press

Только пять дней продержался на верхней строчке рейтинга богатейших людей планеты американский бизнесмен Илон Маск. Глава компаний SpaceX и Tesla за день потерял $13,5 млрд и теперь у него «только» $176,2 млрд.

Это следует из данных Forbes Real-Time. Согласно им на первую строчку богатейших людей мира вернулся основатель Amazon Джефф Безос. Его капитал составляет $182,1 млрд.

Состояние Маска уменьшилось после того, как 11 января сразу на 7,8%, до $811,19, подешевели акции Tesla. Третьим богачом на планете остаётся президент Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно. У него $154,6 млрд.

Ранее NEWS.ru сообщал, что 7 января Маск стал богатейшим человеком мира. Об этом сообщил CNBC. Состояние американского бизнесмена тогда увеличилось до $185 млрд. Увеличение капитала было связано с резким ростом акций корпорации Tesla. Маск на эту новость отреагировал в Twitter, написав «как странно».