Миллер: «Газпром» увеличил поставки газа в Китай на 67,5% Глава «Газпрома» Миллер заявил, что поставки газа в КНР увеличились на 65,7% за пять месяцев

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Генеральный директор российской энергетической компании Алексей Миллер в ходе ПМЭФ-2022

«Газпром» увеличил количество поставляемого газа в Китай за пять месяцев на 67,5%, заявил гендиректор российской энергетической компании Алексей Миллер в ходе ПМЭФ-2022. Он подчеркнул, что спрос на природный газ в Китае, в период с 2011 по 2021 год, обеспечил 32% роста всего мирового спроса, передает РИА Новости.

За пять месяцев 2022 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года «Газпром» увеличил поставки трубопроводного газа в Китай на 67,5%, — заявил Миллер.

Миллер отметил, что средний прирост потребления голубого топлива за последние пять лет в Китае составил 22 млрд куб. м. Соотношение газа к остальным топливно-энергетическим ресурсам Китая держится на отметке в 8,5%, к 2030 году планируется увеличить этот показатель до минимум 15%. Он выразил уверенность, что эта цель будет достигнута.

Он также сообщил, что мировое потребление газа за тот же период уменьшилось на 25 млрд кубов, причем на ЕС пришлись 24 млрд из этого объема.

Ранее стало известно, что биржевые цены на газ в Европе ускорили рост и выросли в стоимости не менее чем на 10% после заявления представителей компании «Газпром» о сокращении поставок по «Северному потоку», следует из данных лондонской биржи ICE. Отмечается, что цены превысили $1150 за тысячу куб. м.