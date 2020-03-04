https://static.news.ru/photo/bd69e60a-5e6b-11ea-88da-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Немецкая авиакомпания и принадлежащие ей Austrian Airlines, SWISS и Brussels Airlines выводят из эксплуатации 150 бортов.

Таким образом, полёты прекращает пятая часть из 770 самолётов перевозчика. Такие меры приняты для снижения издержек авиакомпании в связи с экономическими последствиями распространения коронавируса COVID-2019, передаёт Reuters.

Набор нового персонала в компанию временно прекращён, а «лишние» сотрудники отправляются в отпуска за свой счёт. Ограничения на полёты между Германией, Швецией, Австрией и материковым Китаем, Гонконгом, Сеулом и Тегераном продлены до апреля 2020 года.

Как писал NEWS.ru ранее, лоукостер «Победа» в марте и апреле сократит на 39% частоту полётов в Италию. Решение принято из-за снижения спроса. При этом рейсы полностью не прекратятся ни на одном из действующих направлений.