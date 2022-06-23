Компания Nike решила окончательно уйти из России

Фото: Francis Joseph Dean/Global Look Press

Производитель спортивной обуви Nike принял решение полностью уйти из России, сообщило агентство Reuters со ссылкой на электронное письмо компании. Соответствующее сообщение появилось и на российском сайте компании. Недавно закрывшиеся российские магазины Nike также больше не откроются.

Компания Nike Inc. приняла решение уйти с российского рынка. В связи с этим сайт nike.com и мобильное приложение Nike больше не будут доступны в этом регионе, — сказано в сообщении на сайте компании.

С начала крупнейшего санкционного давления Запада на Россию приостановить деятельность в России и Белоруссии решила IKEA. Кроме того, заморозила продажи на территории РФ крупнейшая розничная сеть торговли одеждой Hennes & Mauritz (H&M). О приостановке деятельности в России ранее сообщили Nike, Apple, Dell, Ford, BMW, Harley-Davidson и многие другие компании.

В ответ на санкции зарубежных брендов в марте правительство России легализовало так называемый параллельный импорт, при котором поставка товара осуществляется без разрешения правообладателя. Предполагается, что данная мера позволит удовлетворить спрос потребителей на импортные товары, ушедшие с российского рынка из-за ситуации вокруг Украины.