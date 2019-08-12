https://static.news.ru/photo/78fb218e-bd8d-11e9-a41f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Liu Junxi/Xinhua/Global Look Press

Китайская China State Construction Engineering Corporation (CSCEC) ведёт переговоры с «Роснефтью» о получении подряда на возведение объектов судостроительной верфи «Звезда». Она строится в бухте Большой Камень рядом с Владивостоком.

Одна из крупнейших строительных корпораций в мире хотела бы получить контракт без конкурса как единственный поставщик, сообщает РБК со ссылкой на источники.

Интерес для «КитайСтроя», российской «дочки» CSCEC, представляет возведение так называемых достроечных цехов. Они относятся ко второй очереди верфи, но будут самым дорогим объектом на «Звезде». По данным источников издания, строительство цехов оценивается в 45 млрд рублей. При этом весь проект может стоить 202 млрд рублей.

Ранее News.ru сообщал, что в Якутии дали старт строительству судоверфи в посёлке Жатай. В церемонии приняли участие министр промышленности и торговли Денис Мантуров и глава региона Айсен Николаев. Реализация проекта должна позволить Якутии строить до 10 речных судов в год. Запуск объекта в эксплуатацию намечен на 2021 год. До 2036 года планируется построить 130 судов различного класса. Общий объём инвестиций составит более 5 млрд рублей.