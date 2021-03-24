Intel вложит миллиарды долларов в расширение производства чипов

https://static.news.ru/photo/e89031c0-8c98-11eb-98be-96000091f725_660.jpg Фото: pixabay.com

Компания Intel выделит $20 млрд на строительство двух новых заводов по производству микропроцессоров для преодоления их дефицита. Об этом заявил новый гендиректор фирмы Пэт Гелсингер.

Заводы будут построены в американском штате Аризона. Предполагается, что производство чипов на них будет запущено в 2024 году.

Наряду с этим Intel собирается передать подрядчикам часть операций, которые непосредственно не связаны с изготовлением микропроцессоров. Таким образом, компания сможет сосредоточиться на научно-исследовательской работе, разработке новых технологий и выпуске чипов на собственных мощностях.

Кроме того, Intel возобновит усилия по производству чипов для других компаний и сосредоточится на таких клиентах, как Apple Inc. и конкурирующий производитель Qualcomm Inc, сообщается на сайте компании.

Ранее NEWS.ru писал, что компания Intel презентовала флагманский процессор Core i9-11900K. Он относится к семейству Rocket Lake-S и превосходит предшественника — Core i9-10900K. Цена Core i9-11900K и дата появления его на прилавках пока не названы.