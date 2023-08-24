ФАС предложила «Детскому миру» заморозить цены на школьные товары

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предложила российской сети «Детский мир» зафиксировать цены на школьные товары перед началом учебного года для повышения их доступности для россиян. Как отмечается на сайте службы, ретейлер согласился с инициативой заморозить цены на некоторые товары.

В перечень продукции с зафиксированными ценами вошли отдельные позиции школьной формы и одежды сезона осень-зима 2023/2024, а также канцелярских принадлежностей, товаров для школы и детского творчества, — говорится в сообщении ФАС.

Согласно исследованию ВЦИОМ, собрать ребенка в школу в этом году россиянам обойдется в 43 тысячи рублей. Расходы выросли на 30% по сравнению с прошлым годом. При этом затраты предстоят каждому второму россиянину.

Основной статьей расходов стала школьная форма. В этом году она обходится в среднем за 20 тысяч рублей. За рюкзак и учебники придется выложить по 5000, за канцелярию — 3500.

Данные ВЦИОМ расходятся с теми, что ранее приводил Росстат. На прошлой неделе сообщалось, что базовый набор первоклассника обойдется родителям мальчика в 22,3 тысячи рублей, а девочки — в 26,8 тысячи.