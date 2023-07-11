Эксперты рынка оценили шансы российских компаний заменить IKEA Эксперт FMCG-рынка Анфиногенов: уход IKEA не лишил россиян выбора

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Уход IKEA не лишил россиян выбора, так как большинство российских и зарубежных компаний в желании заменить популярный шведский бренд стали создавать аналоги мебели, рассказал эксперт FMCG-рынка Александр Анфиногенов. Комментируя ситуацию журналу «Компания», он подчеркнул, что при этом полностью заменить IKEA пока другим производителям не удается: магазины сети предлагали огромное количество интерьерных решений в едином популярном стиле за не слишком высокую цену.

Нельзя сказать, что уход IKEA лишил нас выбора. Все есть. Просто нет такого уникального предложения: все — от чайного ситечка до какой-нибудь газовой плиты — в одном месте. Того, что подходит по размерам, достаточно удобно собирается и долго служит, — пояснил Анфиногенов.

Он уточнил, что IKEA зарекомендовала себя благодаря современному дизайну, функциональности, концепции самообслуживания и демократичности цен. Кроме того, аудитория становилась лояльной благодаря экосистеме бренда, который включал как карты покупателей, так и фирменные кафе внутри магазинов. Оформление в виде готовых комнат позволяло оценить, как тот или иной товар будет смотреться в квартире.

Создать демократичную по цене мебель, удобную, которую можно сложить в коробочку, чтобы часть затрат сократить: мы с вами покупаем этажерку и сами ее собираем по картинкам. Это тоже немаловажный аспект в сдерживании цены, — подчеркнул Анфиногенов.

Он уточнил, что компании, которые нацелены занять место ушедшей IKEA, столкнутся со сложной задачей. Им предстоит создать сильный бренд, который будет на слуху у потребителей. Такая затея может оказаться бессмысленной из-за того, что отечественный рынок недостаточно большой для реализации столь амбициозной цели, заключил Анфиногенов.

Управляющий директор Российского совета торговых центров (РСТЦ) Олег Войцеховский считает, что заявления о планах заменить покинувшего российский рынок лидера являются не более чем маркетинговым ходом. Он заметил, что пока все бренды, которые хотят занять место IKEA, в качестве аванса могут предложить покупателям лишь ряд похожих товаров. Рекламный агент Александр Попов добавил, что российским компаниям придется поддерживать качество, простоту сборки и обслуживание на высоком уровне, чтобы оставаться на уровне шведского лидера и привлекать покупателей. При этом эксперт считает, что по поводу цен у производителей проблем не возникнет, так как за последнее время стоимость товаров в IKEA значительно выросла.

В России до конца года может появиться арабская сеть Home Box с аналогами товаров IKEA. На данный момент идут активные переговоры с инвесторами и торговыми центрами, которые уже проявили интерес к партнерству.