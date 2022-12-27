ВТБ купил банк «Открытие»

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Совет директоров Банка России подтвердил завершение сделки по покупке банка «Открытие» ВТБ, сообщается на портале регулятора. Сумма сделки составит 340 млрд рублей, 100% акций банка «Открытие» будут переданы ВТБ.

В соответствии с заключенным договором о реализации ПАО Банк «ФК Открытие» 100% акций банка переданы Банком России Банку ВТБ (ПАО), — указано в сообщении.

В ВТБ тоже подтвердили заключение договора и отметили, что план по интеграции бизнесов банков будет утвержден после закрытия сделки. В пресс-релизе также указано, что стратегия развития группы ВТБ с учетом приобретения «Открытия» будет предполагать дальнейшее усиление позиций на отечественном рынке. В ВТБ заверили, что для клиентов «Открытия» в ближайшее время ничего не изменится, все ключевые продукты и сервисы будут сохранены.

Присоединение к ВТБ попавших под санкции банков «Открытие» и РНКБ в апреле одобрил президент Владимир Путин. Идея принадлежала главе ВТБ Андрею Костину, который озвучил ее премьер-министру Михаилу Мишустину. Инициативу поддержала и глава ЦБ Эльвира Набиуллина, назвав такое решение разумным.