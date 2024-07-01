Boeing на фоне масштабного кризиса заключил сделку на $8,3 млрд Boeing на фоне кризиса планирует купить поставщика техники Spirit AeroSystem

Фото: Igor Golovniov/Keystone Press Agency/Global Look Press

Американская авиастроительная корпорация Boeing приобретет поставщика аэрокосмической техники Spirit AeroSystems, сообщает The Financial Times. Сделка, общая стоимость которой оценивается в $8,3 млрд (711 млрд рублей), проходит на фоне масштабного кризиса систем безопасности и регулирования, охватившего обе компании.

Boeing планирует купить Spirit AeroSystems за $4,7 млрд, но общая стоимость сделки с учетом долга Spirit AeroSystems составит $8,3 млрд. В Boeing считают, что эта покупка повысит безопасность производственного процесса для обеих компаний.

Реинтегрируя Spirit, мы можем полностью привести наши коммерческие производственные системы, включая наши системы управления безопасностью и качеством, а также нашу рабочую силу к одним и тем же приоритетам, стимулам и результатам — с упором на безопасность и качество, — сказал глава Boeing Дэйв Кэлхун.

Spirit AeroSystems заключила сделку с Boeing после того, как достигла отдельного соглашения с Airbus. Европейский концерн возьмет на себя часть работы аэрокосмического поставщика над некоторыми из своих ключевых программ по производству самолетов.

В частности, Airbus возьмет на себя работу, которую Spirit выполняет для своих авиационных программ A220 и A350 на нескольких предприятиях по всему миру, включая Северную Ирландию, США, Францию и Марокко. Концерн получит от Spirit компенсацию в размере $559 млн за то, что возьмет на себя убыточную работу, а европейский производитель самолетов заплатит за активы символический $1.

Ранее сообщалось, что Минюст США предъявит Boeing обвинение в мошенничестве из-за нарушения соглашения об отсрочке судебного преследования после двух катастроф Boeing 737 Max. Министерство предлагает компании сделку о признании вины в сговоре с целью обмана Федерального управления гражданской авиации США.