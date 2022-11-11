Автодилеры подсчитали запасы оставшихся иномарок в России Дилеры: запасов европейских и японских машин в автосалонах РФ хватит максимум на 4 месяца

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В автосалонах России машин массового сегмента европейских, американских и японских брендов хватит максимум на четыре месяца, если их поставки не будут возобновлены. Об этом РИА новости сообщили опрошенные дилеры. По их данным, некоторые модели уже практически закончились.

По информации участников рынка, запасов иномарок в России хватит на срок от двух до четырёх месяцев. При этом нишу европейских и японских автопроизводителей уже начали занимать китайские компании. При этом поставки корейских автомобилей все еще осуществляются.

Эксперты отмечают, что наибольшая нехватка наблюдается в сегменте седанов. Кроссоверов и внедорожников в наличии все еще остается ощутимо больше.

Что касается параллельного импорта, то он, по словам специалистов авторынка, не позволяет полностью удовлетворить клиентский спрос. Тем не менее, это направление стараются активно развивать.

После начала спецоперации России на Украине из страны ушли или приостановили поставки своих машин многие зарубежные бренды, работающие в категории массового сегмента. В их числе Renault, Nissan, Toyota, Hyundai, Kia, Volkswagen, Skoda и Ford.

Ранее автоэксперт Михаил Ракитский объяснил, что скачок продаж автомобилей Lada Granta и Niva обусловлен новостным фоном. Спрос на отечественные автомобили, по его мнению, вырос потому, что многие водители уверены в грядущем дефиците запчастей для иномарок. При этом на данный момент проблем с наличием комплектующих в стране нет.

Также сообщалось, что спрос на автомобили упал почти на 20% по итогам сентября, что эксперты связывают с объявлением частичной мобилизации в России. За неделю с 26 сентября по 2 октября темпы продаж легковых автомобилей снизились до 1,2 тысячи в сутки с 1,5 тысячи машин неделей ранее.