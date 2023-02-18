«Ашан» отверг обвинения в поставках товаров российским военным

Фото: Panoramic/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Французская торговая сеть «Ашан» отвергла обвинения в поставках товаров российским военным, о чем ранее рассказывали The Insider (издание внесено Минюстом РФ в реестр иноагентов), Le Monde и Bellingcat (издание внесено Минюстом РФ в реестр иноагентов). Auchan Retail опубликовала заявление, в котором утверждается, что все магазины работают только для местного населения и не финансируют сборы для Вооруженных сил России.

Auchan Retail категорически отрицает заявления, сделанные в этом расследовании, а также их интерпретацию, — следует из текста.

Согласно тексту заявления сети, в одном из случаев, описанном в расследовании, компания лишь выполняла заказ мэрии Санкт-Петербурга, не имея представления, для каких нужд предназначены товары.

В расследовании вышеуказанных изданий сказано, что на территориях гипермаркетов в некоторых городах России были созданы пункты сбора «гуманитарной помощи для Донбасса». «Ашан» отрицает свое участие в этим мероприятиях.

Один из таких пунктов сбора был размещен в Самаре. Издание указывает, что такой пункт разместил владелец местного ТРЦ и «Ашан» не имеет к этому отношения.

В июле прошлого года ФСБ России сообщила, что глава Bellingcat Христо Грозев является одним из участников операции украинских разведчиков по угону российских военных самолетов. В ведомстве считают, что он организовал встречу курьера, доставившего аванс для пилота, который согласился угнать воздушное судно.