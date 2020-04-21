«Аэрофлот» и «Победа» остановят продажи через Aviasales

https://static.news.ru/photo/99c246d0-83f4-11ea-a19c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Titov/Global Look Press

Авиакомпании «Аэрофлот» и «Победа» (входят в группу «Аэрофлот») отказались от сотрудничества с сервисом продажи авиабилетов Aviasales. Продажи билетов остановят с 1 мая.

Об этом журналистам ТАСС сообщил источник к группе компаний. По его словам, организация предложила поисковику снизить комиссию или расторгнуть договор, партнёры предпочли второй вариант.

В пресс-службе «Победы» изданию подтвердили эту информацию. Там отметили, что компания продаёт билеты на полёты после 31 мая.

Мы видим сейчас серьёзное снижение покупательской возможности и сосредоточены на максимальном сокращении расходов, чтобы предлагать клиентам более выгодные тарифы, — отметили там.

В организации добавили, что многие партнёры пошли навстречу лоукостеру и снизили комиссии. Представитель «Аэрофлота» также подтвердил информацию и объяснил это деланием компании сосредоточиться на прямых продажах.

Управляющий директор Aviasales Антон Байцур заявил, что сервис продолжит показывать рейсы этих компаний, однако их покупка прямо через поисковик будет невозможна.

Это не означает, что в результатах поиска не будет рейсов этих авиакомпаний — вы, как и раньше, сможете найти их билеты у нас и купить на сайтах агентств по тем же ценам, — подчеркнул он.

Руководитель компании отметил, что Aviasales «не готов на ультиматумы» и считает предложенные условия несправедливыми.

Понимая непростое положение, в котором сейчас находится рынок путешествий, мы пошли навстречу многим партнёрам на время пандемии. Но мы не готовы соглашаться на ультиматумы, тем более когда они предполагают ухудшение коммерческих условий в несколько раз и снижение нашего дохода бессрочно почти до нуля, — заключил он.

Ранее NEWS.ru сообщал о том, что «Аэрофлот» остановил продажу билетов на международные рейсы, запланированные на июнь и июль.