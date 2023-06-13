Абрамович лишился представителя в «Норникеле» РБК: Абрамович не выдвинул представителя в совет директоров «Норникеля»

Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Роман Абрамович

Предприниматели Роман Абрамович и Александр Абрамов решили не выдвигать своего представителя в совет директоров компании «Норникель» в 2023 году, сообщает РБК со ссылкой на источник. По данным журналистов, кипрская компания Crispian Investments Limited, акционерами которой и являются российские бизнесмены, владеет около 4% «Норникеля».

По словам собеседника РБК, 13 мест в совете директоров «Норникеля» были распределены между представителями компании «Интерроса» Владимира Потанина (шесть мест), кандидатами, выдвинутыми UC Rusal (пять мест), бывшим главой компании Petropavlovsk Денисом Александровым и зампредом комитета РСПП по развитию конкуренции Егором Шейбаком.

Crispian стала акционером «Норникеля» в 2012 году. С тех пор кипрская компания ежегодно выставляла в совет директоров двух кандидатов — президента Invest AG Сергея Братухина и главу Highcross Resources Ltd. Роберта Эдвардса. После начала военной операции на Украине они оба покинули Россию.

Ранее совет директоров «Норильского никеля» большинством членов рекомендовал собранию акционеров не платить дивиденды по итогам 2022 года. Финансовый директор компании Сергей Малышев рассказал, что решение вызвано «экстраординарными обстоятельствами». Единственный раз, когда компания не платила дивиденды, был в 2008 году из-за мирового финансового кризиса.