https://static.news.ru/photo/13f7310c-abd5-11e9-ad50-fa163e074e61_1024.jpg Фото: U.S. Navy/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Представители компаний-владельцев задержанного в Ормузском проливе британского танкера Stena Impero оказывают всяческую поддержку семьям членов экипажа.

Усилия Stena Bulk и Northern Marine Management направлены на обеспечение благополучного и безопасного возвращения нашей команды и поддержку членов семей экипажа. Наши местные представители в Латвии, на Филиппинах и в России находятся в постоянном контакте с семьями, и мы продолжим делать всё возможное для их информирования и поддержки, — сообщил РИА Новости глава компании Stena Bulk Эрик Ханелл.

Он добавил, что судовладельцы направили официальный запрос властям Ирана на посещение моряков на борту корабля.

Как ранее сообщал News.ru, 19 июля британский танкер Stena Impero был задержан в Ормузском проливе Корпусом Стражей Исламской революции. За несколько дней до этого КСИР остановил иностранное судно, перевозившее 1 млн литров топлива. На борту Stena Impero находятся трое россиян.

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что действия Тегерана в Персидском заливе учитывают международные морские правила.