Со времён новогоднего обстрела российской базы Хмеймим в Сирии «воздушная угроза», похоже, стала обыденностью для российских военнослужащих. Объяснению регулярным — если верить официальным сводкам и соцсетям — атакам находят разное. Если российская сторона использует их как обоснование для потенциальной операции в Идлибе, то сегмент арабских СМИ не устаёт говорить о «руке Ирана», который при помощи лояльных себе сил хочет спровоцировать военную кампанию в провинции.

Официальные данные свидетельствуют, что расположенные на базе дежурные средства ПВО справятся с любыми нападениями. Однако на деле всё может выглядеть иначе. Ливанское издание Al Modon приводит слова жителей расположенных в провинции Латакия небольших городов Джебла и Кардаха, которые говорили о неоднократном возгорании на военном объекте и прибытии машин скорой помощи вместе с пожарной охраной. Эта информация даёт основания предполагать, что нападения продолжаются и что боевикам иногда удаётся прорвать ПВО объекта. Если верить свидетельствам местных жителей, то за атаками действительно стоят отряды радикальной группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» (где растворилась запрещенная в РФ «Джебхат ан-Нусра»), однако далеко не за всеми. В ряде отдельных эпизодов очевидцы подозревают совсем другую сторону, а именно — лояльные правительству группы, финансируемые Айманом Джабером.

Medyan Dairieh/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Джабер — уроженец Латакии. Он возглавляет Совет по металлургии, является инвестором в холдинг Al-Sham и партнёром в проправительственном частном канале Addounia TV. Его боевики обеспечивают добычу на нефтегазовых месторождениях «Джазель» и «Шаер» близ Пальмиры, продавая затем продукцию правительству. В 1990-е он организовал прибыльный нефтяной транзит через сирийско-иракскую границу под надзором сирийского Министерства нефти. Во время гражданской войны в Сирии его военно-политический вес стал расти. В связи с тем, что повстанцы, а затем «Джебхат ан-Нусра» и «Исламское государство» (запрещено в РФ) захватили большинство нефтяных месторождений на северо-востоке Сирии в период с 2012 по 2013 год, национальная добыча сырой нефти снизилась с примерно 400 тыс. баррелей в день в 2010 году до всего 23 тыс. в 2014 году, из-за чего Сирия попала в зависимость от иностранных поставщиков. Джабер оформил контракт с Тегераном на поставку 800 тыс. тонн сырой нефти и специально созвал отряды ополченцев, известные как «Сукур аль-Сахра» («Пустынные ястребы»), чтобы защитить маршрут.

Однако Джабер — не просто нефтяной магнат. Он ещё и владелец завода по изготовлению кустарных боеприпасов, которые асадовская авиация сбрасывает на позиции повстанцев, а также спонсор ряда групп, которые больше напоминают ЧВК. Так, он финансировал «Пустынных соколов» («Сукур аль-Сахра») и «Морских коммандос» — группы, которые впоследствии вошли в состав 5-го добровольческого штурмового корпуса, лояльного российскому командованию. Как раз после того, как в 2017 году «Пустынные соколы» не без участия России стали частью 5-го корпуса, Джабер стал демонстрировать большую лояльность иранцам. По некоторым данным, на фоне перемен в армейских структурах Джабер был помещён под домашний арест из-за обвинений в коррупции.

Марина Лысцева/ТАСС

Гипотеза о причастности Джабера к атакам на Хмеймим активно поддерживается сирийской оппозицией. Источники в повстанческих структурах говорят, что нападения на российскую базу подогревают градус напряжённости в Сирии. Совсем не исключено, что к ним могут присоединиться другие военизированные группы: отсутствие централизованного командования вынуждает лидеров иррегулярных формирований действовать хаотично. Россия же публично объявляет о нападениях только тогда, когда, видимо, пытается использовать ситуацию для оправдания бомбардировок в Латакии и Идлибе — активизация сообщений об атаках странным образом совпадает с активизацией боевых действий в зоне деэскалации

Версия о причастности проиранских групп к обстрелу Хмеймима не нова. В январе 2018 года, сразу после обстрела базы и публикации снимков поврежденной авиатехники, представитель сирийской оппозиции Айман аль-Ассами заявил , что обладает документами о том, что российская военная база была обстреляна активистами одной из проиранских фракций под малоизвестным названием «Имам аль-Муртада». Косвенным подтверждением этой гипотезы может стать и то, что в мае 2019 года, по сообщениям оппозиционных источников, Корпус стражей Исламской революции организовал в Алеппо для своих отрядов базу по подготовке операторов небольших беспилотников. Однако есть и другой аргумент — специалисты способны восстановить маршрут аппарата и определить точку запуска. Кроме того, к информации сирийской оппозиции и к данным официального Дамаска стоит относиться спокойно, как к любой пропаганде.

Эксперт в области беспилотных систем Денис Федутинов напомнил в разговоре с News.ru, что управление современными БЛА не подразумевает непосредственное пилотирование оператором.

Маршрут полёта закладывается в память системы управления БЛА, который затем выполняет полёт в соответствии с параметрами, заданными в этом маршруте, — сказал аналитик. — Оператор может изменять маршрут во время полёта БЛА, если такая возможность предусмотрена разработчиками той или иной модели.

В связи с этим данные маршрута полёта беспилотника, включая точку старта, можно восстановить впоследствии, если соответствующие компоненты авионики не получили серьёзных повреждений, заключает Федутинов.