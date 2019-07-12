https://static.news.ru/photo/e102ca04-a47c-11e9-b492-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Первую группу компонентов российских зенитных ракетных систем С-400 доставили в Турцию, сообщило Минобороны страны.

Первая группа компонентов в рамках контракта по ЗРС С-400 была доставлена на авиабазу Мюррею в Анкару, — говорится в заявлении ведомства.

Контракт на поставку четырёх С-400 на сумму около $2,5 млрд был подписан в 2017 году. В дальнейшем сделка предполагает совместное производство ЗРС и передачу турецкой стороне некоторых технологий. Вашингтон настаивал на отказе Анкары от сделки с Москвой, угрожая всевозможными санкциями, в том числе — отказом поставлять истребители F-35. Однако турецкий президент Эрдоган пообещал в таком случае обратиться в Международный арбитражный суд, так как деньги за самолёты уже переведены.

Ранее президент Турции Тайип Эрдоган сообщил, что погрузка российских зенитных ракетных систем С-400 для дальнейшей транспортировки в страну идёт полным ходом, писал News.ru.