Первую группу компонентов российских зенитных ракетных систем С-400 доставили в Турцию, сообщило Минобороны страны.
Первая группа компонентов в рамках контракта по ЗРС С-400 была доставлена на авиабазу Мюррею в Анкару, — говорится в заявлении ведомства.
Контракт на поставку четырёх С-400 на сумму около $2,5 млрд был подписан в 2017 году. В дальнейшем сделка предполагает совместное производство ЗРС и передачу турецкой стороне некоторых технологий. Вашингтон настаивал на отказе Анкары от сделки с Москвой, угрожая всевозможными санкциями, в том числе — отказом поставлять истребители F-35. Однако турецкий президент Эрдоган пообещал в таком случае обратиться в Международный арбитражный суд, так как деньги за самолёты уже переведены.
Ранее президент Турции Тайип Эрдоган сообщил, что погрузка российских зенитных ракетных систем С-400 для дальнейшей транспортировки в страну идёт полным ходом, писал News.ru.