https://static.news.ru/photo/f1ecbfc4-a165-11e9-b149-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Президент Турции Тайип Эрдоган сообщил, что погрузка российских зенитных ракетных систем С-400 для дальнейшей транспортировки в страну идёт полным ходом.

По его словам, эти комплексы помогут в обеспечении безопасности всего региона. Об этом он заявил на пресс-конференции в Анкаре.

В данный момент подготовка к отправке продолжается. Продолжаются работы по их загрузке, — сказал турецкий лидер.

Заниматься развёртыванием ЗРС в Турции будут девять российских специалистов. Сейчас, по словам Эрдогана, Минобороны страны выбирает и подготавливает места для размещения систем ПВО.

Ранее News.ru писал, что около половины жителей Турции поддерживают приобретение российских систем ПВО С-400. Об этом говорят результаты опроса, проведённого университетом Kadir Has.