Президент Турции Тайип Эрдоган сообщил, что погрузка российских зенитных ракетных систем С-400 для дальнейшей транспортировки в страну идёт полным ходом.
По его словам, эти комплексы помогут в обеспечении безопасности всего региона. Об этом он заявил на пресс-конференции в Анкаре.
В данный момент подготовка к отправке продолжается. Продолжаются работы по их загрузке, — сказал турецкий лидер.
Заниматься развёртыванием ЗРС в Турции будут девять российских специалистов. Сейчас, по словам Эрдогана, Минобороны страны выбирает и подготавливает места для размещения систем ПВО.
Ранее News.ru писал, что около половины жителей Турции поддерживают приобретение российских систем ПВО С-400. Об этом говорят результаты опроса, проведённого университетом Kadir Has.