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Михаил Щипанов
Президент США Дональд Трамп знаком с причинами, по которым Турция приняла решение закупить у России С-400 «Триумф». С таким заявлением выступил турецкий лидер Реджеп Эрдоган.
Трамп знает, зачем нам нужна эта система, — подчеркнул политик в интервью Nikkei.
Трамп знает, зачем нам нужна эта система, — подчеркнул политик в интервью Nikkei.
Кроме того, Анкара готова обратиться в Международный арбитражный суд, если США откажутся поставлять Турции истребители F-35, так как деньги за них уже переведены.
Российская сторона намерена выполнить контракт по поставкам комплексов ПВО до конца 2019 года. Первые из них могут отправиться в Турцию уже в июле. Россия также планирует обучить турецких специалистов техобслуживанию этих систем.
Как писал News.ru, военный эксперт Алексей Арбатов сообщил, что передача Турции части технологий в рамках контракта на комплексы С-400 не коснётся ряда элементов электроники и систем управления. Анкара не должна получить никаких секретных элементов.
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Эрдоган: Трамп знает о причинах приобретения Турцией С-400 у РФ