https://static.news.ru/photo/90652552-95f3-11e9-8c80-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Depo Photos/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп знаком с причинами, по которым Турция приняла решение закупить у России С-400 «Триумф». С таким заявлением выступил турецкий лидер Реджеп Эрдоган.

Трамп знает, зачем нам нужна эта система, — подчеркнул политик в интервью Nikkei .

Кроме того, Анкара готова обратиться в Международный арбитражный суд, если США откажутся поставлять Турции истребители F-35, так как деньги за них уже переведены.

Российская сторона намерена выполнить контракт по поставкам комплексов ПВО до конца 2019 года. Первые из них могут отправиться в Турцию уже в июле. Россия также планирует обучить турецких специалистов техобслуживанию этих систем.

Как писал News.ru, военный эксперт Алексей Арбатов сообщил, что передача Турции части технологий в рамках контракта на комплексы С-400 не коснётся ряда элементов электроники и систем управления. Анкара не должна получить никаких секретных элементов.