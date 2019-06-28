https://static.news.ru/photo/6b32d776-9980-11e9-8500-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Введение в эксплуатацию ряда новых экспортных газопроводов позволит «Газпрому» нарастить операционный денежный поток. Об этом заявил глава компании Алексей Миллер в ходе годового собрания акционеров.

«Газпром» находится на пике инвестиционного цикла. Несмотря на это, свободный денежный поток компании на порядок превзошел уровень 2017 года, составив 488 млрд рублей, — сообщил руководитель.

По его словам, инвестпрограмма компании в 2018 году была ориентирована на развитие стратегических проектов, которые обеспечивают укрепление лидирующих позиций компании.

Ввод в эксплуатацию проектов «Северный поток — 2», «Турецкий поток», «Сила Сибири» уже в ближайшее время обеспечит рост операционного денежного потока, — считает Миллер.

Он также рассказал о проведённых изменениях в корпоративной структуре и кадровом составе «Газпрома», которые были призваны устранить инерционные препятствия в развитии компании и повысить эффективность работы. Эта работа будет осуществляться и в дальнейшем, пообещал Миллер.

Как ранее писал News.ru, арбитражный суд Стокгольма принял решение по искам российского «Газпрома» к пяти частным импортёрам газа в Турции. Речь идёт о компаниях Enerco Enerji, Batı Hattı, Akfel Gaz, Kibar Enerji и Avrasya Gaz, сообщил глава «Газпром экспорта» Елена Бурмистрова.