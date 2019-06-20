https://static.news.ru/photo/ec91ebd0-9373-11e9-96c7-fa163e074e61_1024.jpg Фото: HANSSON KRISTER/Global Look Press

Турист из России потерял сознание и умер рядом с полицейским участком в Таиланде. Трагедия случалась на острове Пхукет.

По информации правоохранительных органов, 38-летний Денис Тимошенков из Красноярска отказался покидать гостиницу после окончания срока пребывания, в результате персонал отеля вызвал полицию, пишет « Ридус ».

Сотрудники гостиницы отмечают, что россиянин постоянно был в подпитии, а полицейские сообщили, что сибиряк заснул, когда его доставили в участок, после чего «просто исчез».

В тот же день Тимошенкова нашли лежащим на земле без сознания возле его чемодана.

В больнице, куда россиянина госпитализировали, врачи констатировали у него смерть, наступившую предположительно из-за алкогольной интоксикации.

Как писал News.ru, ранее российский турист Владимир Антонов, приехавший на отдых в Таиланд с супругой, утонул в провинции Трат. Его тело было обнаружено в 300 м от берега.