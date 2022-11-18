Золотник дорог: чем заменить невыгодный в обслуживании автомобиль Стоимость содержания автомобилей растет, многие запчасти в дефиците. NEWS.ru выяснил, как эти факторы могут повлиять на авторынок России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Рынки запчастей и подержанных автомобилей тесно взаимосвязаны. Если раньше люди совершали покупку, не задумываясь, сколько стоит обслуживание и трудно ли доставать детали, теперь при выборе машины они задают эти вопросы одними из первых.

Качественные запчасти на некоторые модели, особенно на машины последних 3–5 лет выпуска, довольно сложно найти. И стоят они зачастую очень дорого. Особенно заметно новые условия рынка повлияли на ассортимент запчастей и расходников машин немецких брендов — Volkswagen, BMW, Mercedes.

Важно также понимать, что дешеветь запчасти в ближайшее время не будут, поскольку все глобальные автопроизводители сообщают об увеличении издержек на энергоносители и сырье. По мнению специалистов, компоненты для авто будут только дорожать. Стоимость запчастей для автомобилей премиум-сегмента уже выросла на 50%, а расходных материалов — на 10%.

Рынок переходного периода

В последнее время в сфере подержанных машин наметились две четкие тенденции. Во-первых, продажи заметно сокращаются. По данным «Автостата», за девять месяцев 2022 года было реализовано только 3,5 млн подержанных машин. Это почти на 21% меньше, чем за аналогичный период прошлого года (4,4 млн ед.).

Во-вторых, снижаются цены. Тот же «Автостат» сообщает, что в среднем стоимость б/у автомобиля в октябре опустилась на 3% (примерно 35 тыс. рублей), до 1,22 млн рублей.

Не исключено и дальнейшее снижение цен на авто. Однако на сегодняшний день стоимость автомобилей по-прежнему остается выше, чем годом ранее. Эти тенденции эксперты связывают в том числе с подорожанием запчастей и переходом отдельных позиций в разряд дефицитных. Все большее и большее количество автовладельцев отказывается продавать свои относительно «свежие» автомобили в возрасте до 5–7 лет, опасаясь, что не найдут достойной замены. Им удобнее лишний раз починить машину, о состоянии которой все хорошо известно, нежели пересесть на другую, незнакомую, с непонятной историей. Этот фактор вызвал ощутимое сокращение предложения на вторичном рынке в наиболее востребованных сегментах.

Мы сейчас клиенту ищем «Мазду 3» третьего поколения в бюджете 1 200 000 рублей. Как месяц назад висели 10 предложений, так они и висят до сих пор. Новых предложений нет, — делится с NEWS.ru Александр Шатунов, руководитель компании «Автоподбор Купитачку». — Появляются только откровенные «дрова», которые люди хотят быстрее продать, чтобы не «попасть» на ремонт.

Соответствующим образом меняются и предпочтения. Спрос смещается в пользу автомобилей, обслуживание которых не сопряжено с кропотливым поиском или высокой стоимостью компонентов. А теперь рынок постепенно стал наполняться проблемными в этом плане моделями.

Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru

Что нам негоже?

Эксперты ожидают появления на рынке значительного количества отслуживших свое в каршеринге и такси Skoda Rapid и Volkswagen Polo. Скорее всего, со скрученным пробегом и максимально замаскированным прошлым. Несмотря на хорошую цену, привлекательный возраст — два-три года, и довольно неплохой внешний вид, их лучше обходить стороной.

С запчастями на немецкие автомобили и машины марок, входящих в Volkswagen Group, сейчас наибольшие трудности, — объясняет NEWS.ru Сергей Логинов, независимый эксперт по подбору автомобилей. — Даже на самые бюджетные модели достать что-либо хорошего качества — проблема. И стоить это будет очень дорого.

Rapid и Polo — простые, недорогие машины, но после 100 тыс. км они начинают ломаться и постоянно нуждаются в ремонте. Знакомые с этой ситуацией мастера таксопарков отправляют их «на пенсию» с максимальной для себя выгодой, не брезгуя никакими способами. Именно поэтому цена на Volkswagen Polo в III квартале, по данным «Авито Авто», упала сильнее всего — машины стали дешевле на 3,7% по сравнению со вторым кварталом.

Кроме того, ощутимо — на 15–20% — снизились цены на средневозрастные кроссоверы и седаны премиального класса. От них люди тоже активно отказываются ввиду значительно повысившейся стоимости владения. Это BMW X1 и Х2; Audi A4, А6, Q7; модели Land Rover и Range Rover в возрасте 5–7 лет и старше.

До пяти лет с этими машинами обычно проблем нет, — говорит Сергей Логинов. — А вот потом, когда накатан критичный для них пробег — плюс-минус 100–120 тысяч километров, — от таких автомобилей надо избавляться. Они начинают сыпаться «по кругу», требуется переборка подвески и прочее. Если на Toyota Camry ходовая спокойно ходит до 180 тысяч километров, то на кроссоверах BMW 90–100 тысяч километров для нее — уже предел. Надо менять амортизаторы, сайлентблоки и т. д.

На очереди немецкий «средний класс». Volkswagen Passat и Jetta, Skoda Octavia в кузовах А5 и А7 — одни из самых популярных моделей на вторичном рынке — становятся слишком дорогими в содержании. Поэтому «чехов» продают все больше. Правда, их пока и покупают охотно, еще не совсем представляя, с какой головной болью могут столкнуться в недалеком будущем.

Вообще, по словам Александра Шатунова, наиболее нарастающая динамика предложения сейчас в сегменте б/у от 2 млн рублей, поскольку владельцы начинают менять дорогие автомобили на более дешевые. Во многом по причине дороговизны обслуживания.

Естественно, это влияет на цену и спрос на автомобили в бюджете 1–2 млн рублей, которые сейчас наиболее востребованы. По мнению Шатунова, будут востребованы автомобили от трех до пяти лет, в бюджете до 2 миллионов. Они относительно свежие, и пробег небольшой — до 100 тыс. км. А следовательно, и ремонтировать их нужно реже.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Выбираем замену

Наиболее очевидные модели на замену немецким «бюджетникам» — Hyundai Solaris и Kia Rio. Тучи над корейскими марками в России сгущаются, но запчасти пока есть, их поставки налажены и силами официальных импортеров, и коммерсантов. И, скорее всего, сложностей с ними не возникнет — даже если исчезнет оригинал, аналоги сравнимого качества останутся. Причем цена будет приемлемой.

Корейские седаны с мотором 1,6 на «автомате» — очень надежны. Не зря эти машины активно используются в такси и в каршеринге. Сложностей с обслуживанием нет, и оно достаточно дешево, — считает Сергей Логинов.

Южнокорейские производители автозапчастей, присутствующие на нашем рынке (в том числе и те, кто работает на конвейер), пока находят возможности сокращать поставки из-за антироссийских санкций. За прошедшее время они даже нарастили свое присутствие, организовав безостановочные поставки компонентов.

Поэтому и Hyundai Creta не сдаст своих позиций. На этот бестселлер в сегменте не сильно подержанных кроссоверов будет пересаживаться все больше и больше автомобилистов.

Поклонники кроссоверов могут не беспокоиться и за Renault Duster. Обслуживанием моделей французской марки занялся АвтоВАЗ, поэтому проблемы с ним вряд ли возникнут. По «японцам» есть определенные нюансы, но Toyota Camry и Toyota Land Cruiser определенно в числе стабильно востребованных.

Это те машины, которые всегда будут покупаться и продаваться. На них все можно найти. Причем недорого. Дилеры, например, за лобовое стекло Camry просят 300 тысяч — оригинал из Японии в наличии. Но я зашел на один известный агрегатор и там нашел качественный китайский аналог за 20–25 тысяч рублей. Срок поставки — неделя. А на соседних строчках — оригинал из Эмиратов со сроком поставки месяц — за 50–60 тысяч, — считает Сергей Логинов.

Рост спроса на эти модели неизбежно повлечет повышение цен. Значит, если есть желание поменять свою машину на более оптимальную с точки зрения обслуживания, лучше не откладывать.