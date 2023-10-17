Водителям раскрыли признаки поддельного моторного масла Автоэксперт Носко посоветовал обращать внимание на этикетку моторного масла

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Чтобы отличить поддельное моторное масло от качественного, водителю следует обратить внимание на этикетку: невнятный шрифт, откровенные ошибки и нечеткое нанесение должны стать поводом отказаться от покупки, рассказал автомобильный эксперт Александр Носко. В беседе с Lenta.ru он уточнил, что одним из основных отличий также является цена: подделки чаще стоят на 10–20% дешевле.

Этикетка с невнятным шрифтом, откровенными ошибками и нечетким нанесением — так же повод отказаться от покупки, как и крышка без кольца-пломбы, которое свидетельствует о том, что техническую жидкость до покупателя никто не вскрывал, — пояснил эксперт.

Важно осмотреть и саму тару, в которой продается масло. У поддельных товаров чаще всего неровные края канистры, заметны места спайки. Кроме того, для их производства используется тонкий некачественный пластик, уточнил Носко.

По словам эксперта, использование некачественного моторного масла создает пробки, которые закупоривают каналы двигателя. Это может привести к полному выводу мотора из строя. Автоэксперт отметил, что замена двигателя обойдется достаточно дорого, поэтому на моторном масле лучше не экономить.

Автоэксперт Сергей Шабунин ранее посоветовал автовладельцам заменить воду в стеклоомывателе на незамерзающую жидкость в преддверии холодов. Среди других обязательных процедур он назвал проверку плотности антифриза и тормозной жидкости.